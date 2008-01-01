"Белый шоколад" выиграл бой на вечере бокса у Хирна

21-летний американский проспект российского происхождения Никита Абабий (9-0, 6 КО) по прозвищу "Белый шоколад" одержал девятую победу в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

Он выступил в андеркарте вечера бокса в Тасле (штат Оклахома, США), в главном бою которого абсолютная чемпионка мира Сесилия Брекхус сенсационно проиграла свои титулы Джессике Маккэскилл.

Соперником американца был его 31-летний земляк Джарвис Уильямс, который при таком же количестве боев в профи успел потерпеть поражение и заработать две ничьих.

Поединок продлился все отведенные шесть раундов. Абабий выиграл единогласным решением судей.

Напомним, вечер бокса был организован компанией Matchroom Boxing и ее главой Эдди Хирном, который ведет дела этого боксера и является сопромоутером Геннадия Головкина.

Ранее Абабий выступал в андеркарте боев GGG против Стива Роллса и Сергея Деревяченко.

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