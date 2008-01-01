Лишенный перед боем титула чемпиона мира бывший спарринг-партнер Головкина одержал победу

Американец Давид Бенавидес одержал победу в бою с колумбийцем Роамером Ангуло, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок стал главным на вечере бокса на арене Mohegan Sun в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), но был еще до начала обернулся скандалом.

Накануне боя Бенавидес провалил взвешивание, оказавшись тяжелее нормы. И за это был лишен титула чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBC. Пояс стоял на кону только для его соперника. В итоге Бенавидес одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде, когда угол Ангуло отказался от продолжения боя, и остается непобежденным (23-0, 20 КО).

Отметим, что в 2017 году Бенавидес был спарринг-партнером казахстанца Геннадия Головкина, которому помогал готовиться к победному бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом.