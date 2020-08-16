Скандальный ирландец Майкл Конлан нокаутировал экс-чемпиона Европы

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Профи-бокс Любительский бокс Astana Arlans
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Скандальный ирландец Майкл Конлан нокаутировал экс-чемпиона Европы

Он выиграл все свои 14 боев в профи.

Скандальный ирландец Майкл Конлан нокаутировал экс-чемпиона Европы
Майкл Конлан. Фото: The Guardian©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0

Проспект полулегкого веса из Ирландии Майкл Конлан (14-0, 8 KO) одержал досрочную победу над французом Софьеном Такуштом (35-5-1, 13 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок состоялся в Лондоне (Великобритания) на арене York Hall и был остановлен в десятом раунде после серии ударов, которые Конлан нанес бывшему чемпиону Европы. При этом ирландец был дважды оштрафован, так как пробивал ниже пояса. 

Напомним, что Конлан прославился на весь мир скандалом на Олимпиаде-2016 в Рио. Тогда он в четвертьфинале проиграл россиянину Владимиру Никитину и, будучи не согласным с решением судей, показал им средний палец. После этого он объявил о решении завершить любительскую карьеру.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
10:49
Бокс

Лишенный перед боем титула чемпиона мира бывший спарринг-партнер Головкина одержал победу
Сегодня
10:15
Бокс

Абсолютная чемпионка мира Сесилия Брекхус проиграла свои титулы под руководством экс-тренера Головкина
Сегодня
10:07
Бокс

В США бой за чемпионский пояс WBA в легком весе завершился судейским скандалом
Сегодня
09:32
Бокс

Скандальный ирландец Майкл Конлан нокаутировал экс-чемпиона Европы
Сегодня
09:06
Бокс

Узбекский "Монстр" из карда Головкина выиграл шестой бой в профи подряд
Сегодня
08:32
Бокс

Названа новая дата боя Даурена Елеусинова за титул от WBC в весе Головкина
Сегодня
07:16
Бокс

Узбекский соперник Елеусинова по финалу Олимпиады-2016 защитил свой титул от WBA
Сегодня
03:10
Бокс

Бой Даурена Елеусинова за титул от WBC в весе Головкина перенесли перед выходом на ринг
Вчера
23:53
Бокс

"Мини-GGG", абсолютная чемпионка и узбекский соперник Елеусинова. Прямая трансляция первого шоу промоутера Головкина в США
Вчера
14:30
Бокс

Прямая трансляция боя Даурена Елеусинова с мексиканцем за титул WBC в весе Головкина
Вчера
07:42
Бокс

Сергей Деревянченко принизил уровень Джермалла Чарло
Вчера
00:37
Бокс

Даурен Елеусинов прошел взвешивание перед боем с мексиканцем за титул WBC в весе Головкина
14 августа
22:43
Бокс

Бывший спарринг-партнер Головкина снова лишен титула чемпиона мира без боя
14 августа
15:12
Бокс

18-летнего боксера убили в перестрелке
14 августа
09:00
Бокс

Узбекский "Монстр" рассказал о влиянии Головкина на стиль бокса
14 августа
08:28
Бокс

"Мне нужен титул чемпиона мира". Алимханулы заявил о готовности к серьезным боям
13 августа
23:23
Бокс

Экс-претендент на титул чемпиона мира потерпел сенсационное поражение
12 августа
18:35
Бокс

Бой Майк Тайсон - Рой Джонс будет титульным
11 августа
23:23
Бокс

Тренирующийся с Головкиным экс-чемпион мира получил бой в андеркарте Майка Тайсона и Роя Джонса
11 августа
23:06
Бокс

Деревянченко рассказал о помощи спарринг-партнеров из Казахстана перед боем с Головкиным
11 августа
14:29
Бокс

Названы дата и место дебюта капитана сборной Казахстана по боксу в профи
11 августа
09:30
Бокс

Геннадий Головкин раскрыл секрет достижения цели
10 августа
23:45
Бокс

"Они не видели бой с Головкиным". Тренер Деревянченко ответил на угрозу нокаута от чемпиона мира
10 августа
23:39
Бокс

"Я не лягу, как некоторые". "Канело" пообещали устроить незабываемый бой
10 августа
22:58
Бокс

Экс-чемпион мира в трех весах нашел общее между Головкиным и Ломаченко
10 августа
21:32
Бокс

Деревянченко объяснил нокдаун от Головкина и раскрыл план на бой с чемпионом мира
10 августа
11:44
Бокс

Сондерс вызвал "Канело" на бой и предложил пари на гонорар
10 августа
11:15
Бокс

Бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом перенесли
9 августа
23:59
Бокс

Обладатель трех титулов из Казахстана вошел в топ-10 рейтинга IBF, Канат Ислам - в топ-15
9 августа
17:17
Бокс

"Канело" не договорился с DAZN перед третьим боем с Головкиным
12 января 2020
18:51
Бокс

Видео лучших моментов дебютного боя экс-чемпиона мира из Мексики в весе Головкина
29 декабря 2019
15:10
Бокс

Видео полного боя с двумя нокдаунами за титул чемпиона мира
29 декабря 2019
15:04
Бокс

Видеообзор победы протеже Мейвезера над олимпийским чемпионом с тремя нокдаунами и нокаутом
22 декабря 2019
15:50
Бокс

Видеообзор реванша Чарло - Харрисон за титул чемпиона мира по версии WBC
22 декабря 2019
15:45
Бокс

Как экс-претендента на титул чемпиона мира в весе Головкина оставили без победы
21 декабря 2019
23:06
Бокс

Фото с девятого боя Данияра Елеусинова в профи
10 ноября 2019
22:50
Бокс

Фото с победного боя Жанибека Алимханулы в США
26 октября 2019
23:27
Бокс

Фоторепортаж: Как Канат Ислам провел защиту титула в Алматы
6 октября 2019
10:50
Бокс

Фото с боя Головкина и Деревяненко за два титула чемпиона мира
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика