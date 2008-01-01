Названа новая дата боя Даурена Елеусинова за титул от WBC в весе Головкина

Бой казахстанца Даурена Елеусинова (8-0-1, 7 КО) и мексиканца Хуана Карлоса Рэйгосы (16-15-3, 6 КО) за вакантный второстепенный титул WBC International в среднем весе состоится 22 августа в Мехико, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок должен был пройти минувшей ночью в мексиканской Гвадалахаре. Боксеры готовы были выйти на ринг, но бой перенесли из-за большого скопления людей.

"WBC перенес бой Даурена на 22 августа. Теперь он пройдет в Мехико, а не в Гвадалахаре, нам придется подождать еще неделю, и снова придется гонять вес", - написал в Instagram отец и тренер боксера Марат Елеусинов.