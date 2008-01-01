Абсолютная чемпионка мира Сесилия Брекхус проиграла свои титулы под руководством экс-тренера Головкина

Абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус сенсационно потеряла свои титулы от WBC, WBA Super, IBF, WBO и IBO, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее бой стал главным на вечере бокса в Тасле (штат Оклахома, США), организованном Эдди Хирном (Matchroom Boxing).

На титулы Брекхус претендовала менее опытная американка Джессика Маккэскилл, которая в итоге и стала новой абсолютной чемпионкой, победив решением судей - 95-95, 97-93, 97-94.

Отметим, что с прошлого года Брекхус тренируется под руководством бывшего тренера Геннадия Головкина Абеля Санчеса, тогда как ранее ее наставником был Джонатан Бэнкс. При этом Головкин ушел от Санчеса к Бэнксу после поражения от Сауля "Канело" Альвареса.