Узбекский соперник Елеусинова по финалу Олимпиады-2016 защитил свой титул от WBA

Узбекский боксер Шахрам Гиясов защитил свой титул WBA International в первом полусреднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он выступил в андеркарте вечера бокса в Тасле (штат Оклахома, США), который организован сопромоутером Геннадия Головикина Эдди Хирном (Matchroom Boxing).

Изначально соперником Гиясова должен был стать мексиканец Франсиско Рохо, но он был заменен за пару дней до поединка, так как не прошел тест на коронавирус.

В итоге узбек вышел в ринг против никарагуанца Уинстона Кампоса, который не смог продержаться всю дистанцию и был нокаутирован.

Для Гиясова, идущего без поражений, это десятый бой в профи и восьмая досрочная победа.

Напомним, что казахстанским болельщикам Гиясов известен по Олимпиаде-2016, в финале которой он проиграл Данияру Елеусинову.

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