Узбекский "Монстр" из карда Головкина выиграл шестой бой в профи подряд

Он впервые провел полный поединок.

Исраил Мадримов (справа). Фото: DAZN©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 09:06

25-летний узбекский топ-проспект Исраил The Dream Мадримов по прозвищу "Монстр" одержал очередную победу в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

Его бой стал соглавным на вечере бокса в Тасле (штат Оклахома, США), организованном сопромоутером Геннадия Головикина Эдди Хирном (Matchroom Boxing).

Соперником Мадримова был 37-летний американец Эрик Уолкер. Поединок стал отборочным по линии WBA в первом среднем весе. 

Для узбекского боксера это был шестой бой в профи, но впервые он выиграл по итогам 12 раундов. До этого все победы он одерживал досрочно. 

При этом в девятом раунде Мадримов отправил соперника на настил ринга, но рефери нокдаун не засчитал.

Напомним, Мадримов в октябре дрался в андеркарте у казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО). Самого GGG узбек называл своим любимым боксером.

Также в андеркарте этого вечера бокса узбек Шахрам Гиясов защитил свой титул WBA International в первом полусреднем весе.

Метки:
Мадримов Исраил
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 09:06
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