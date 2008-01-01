Бой Даурена Елеусинова за титул от WBC в весе Головкина перенесли перед выходом на ринг

Боксеры успели провести официальное взвешивание.

Фото: Instagram Даурена Елеусинова©
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Сегодня 03:10
Бой казахстанца Даурена Елеусинова (8-0-1, 7 КО) и мексиканца Хуана Карлоа Рэйгосы (16-15-3, 6 КО) за вакантный второстепенный титул WBC International в среднем весе перенесен. 

Поединок должен был пройти 15 августа в мексиканской Гвадалахаре и начаться в 23:00 по времени Нур-Султана. Боксеры прошли официальное взвешивание, но в итоге не вышли на ринг.

"Дорогие казахстанцы, из-за чрезмерного скопления людей мэрия Гвадалахары в связи с ситуацией с коронавирусом перенесла бой на следующую неделю", - написал Елеусинова в Instagram



При этом вечер бокса не был отменен - в нем дрались любители. Новая дата боя пока не уточняется.

Для 34-летнего Елеусинова предстоящий поединок станет вторым подряд в Мексике, где он впервые выступил в феврале 2019 года. В профи казахстанец дебютировал в декабре 2014-го и восемь из девяти боев провел в США.

30-летний Рэйгоса в профи выступает с 2010 года. В 2018 и 2019 годах он трижды дрался в Канаде, а остальные бои провел на родине.
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Бокс Профи-бокс
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Сегодня 03:10
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