"Мини-GGG", абсолютная чемпионка и соперник Елеусинова. Прямая трансляция первого шоу промоутера Головкина в США

Также выступит участник вечеров с Головкиным.

В ночь с 15 на 16 августа в Тасле (штат Оклахома, США) состоится вечер профессионального бокса, организованный Эдди Хирном (Matchroom Boxing).



В главном событии состоится бой за звание абсолютной чемпионки мира (титулы WBC, WBA Super, IBF, WBO и даже IBO) в полусреднем весе, в котором сойдутся колумбийка Сесилия Брэкхус (36-0, 9 KO) и американка Джессика Маккэскилл (8-2, 3 KO).



Соглавным событием станет отборочный бой по линии WBA в первом среднем весе между топ-проспектом Исраилом Мадримовым (5-0, 5 KO) из Узбекистана, которого прозвали "Мини-GGG", и американцем Эриком Уокером (20-2, 9 KO).



Также в андеркарте состоятся следующие поединки:



- десятираундовый в первом полусреднем весе:

Шахрам Гиясов (9-0, 7 KO) vs Винстон Кампос (31-7-6, 19 КО);



- шестираундовый в полулегком весе:

Раймонд Форд (5-0, 2 KO) vs Эрик Манрикез (7-10-1, 3 KO):



- шестираундовый в среднем весе:

Никита Абабий (8-0, 6 KO) vs Джарвис Уильямс (8-2-1, 5 КО).



Начало трансляции в 06:00 по времени Нур-Султана.



Напомним, Гиясов известен казахстанским поклонникам бокса. В финале Олимпиады в Рио-2017 он проиграл Данияру Елеусинову.



А Мадримов и Абабий выступали в андеркартах двух последних боев казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО). С прошлого года GGG также сотрудничает с Хирном.