Прямая трансляция боя Даурена Елеусинова с мексиканцем за титул WBC в весе Головкина

Сегодня, 15 августа, казахстанец Даурен Елеусинов
(8-0-1, 7 КО) проведет бой против мексиканца Хуана Карлоса Рэйгоса
(16-15-3, 6 КО) за вакантный второстепенный титул WBC International в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Поединок пройдет в мексиканской Гвадалахаре и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.
Посмотреть бой можно будет здесь
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Для 34-летнего Елеусинова предстоящий бой станет вторым подряд в Мексике, где он впервые выступил
в феврале 2019 года. В профи он дебютировал в декабре 2014-го и восемь из девяти поединков провел в США.
30-летний Рэйгоса в профи выступает с 2010 года. В 2018 и 2019 годах он трижды дрался в Канаде, а остальные поединки провел на родине.
Пояс WBC стал вакантным после того, как канадец Стивен Батлер
(28-2-1, 24 КО) решил принять бой с чемпионом (WBA Regular) Риотой Муратой
(16-2, 13 КО), в котором в декабре 2019 года проиграл нокаутом. Ранее титулом WBC International в разные годы владели такие известные боксеры, как канадец Давид Лемье
(41-4, 34 КО) и британец Крис Юбенк-старший
(45-5-2, 23 КО).
В среднем весе выступает казахстанец Геннадий Головкин
, который владеет поясами IBF и IBO. Титул WBC в этом дивизионе принадлежит американцу Джермаллу Чарло
(30-0, 22 КО), а пояс WBC (Franchise), который нельзя потерять даже при поражении, присужден мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу
(53-2-1, 36 КО).