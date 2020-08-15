Сергей Деревянченко принизил уровень Джермалла Чарло

Экс-претендент на мировые титулы в среднем весе Сергей Деревянченко
(13-2, 10 КО) не видит в чемпионе мира WBC Джермалле Чарло
(30-0, 22 КО) чего-то сверхъестественного, чтобы переживать по поводу поединка 26 сентября больше необходимого. Его слова передает vRINGe.com
со ссылкой на Boxing Social.
"Чарло очень талантлив. Чемпионами случайно не становятся. Готовлюсь к бою с наилучшим Чарло и уверен, что буду ведущим в этом крутом противостоянии. Закатим настоящую PPV-битву", - рассказал украинец.
Деревянченко говорит, что все еще учится, несмотря на 34-летний возраст.
"Команда постоянно гоняет меня, чтобы я совершенствовался в разных областях. Каждый день у нас разный, и на каждой тренировке меня максимально подтягивают по всем фронтам. Рвение становиться лучше все еще присутствует, и я действительно становлюсь лучше.
"Убежден, мой опыт и арсенал будут для Чарло перебором. Никакого неуважения, но я считаю, что нахожусь на уровне, где Джермалл еще не был. Ни с кем моего уровня мастерства он еще не боксировал, и это будет видно в поединке, после которого я стану чемпионом WBC", - отметил Деревянченко.
Бой Чарло - Деревянченко пройдет
26 сентября и будет показан телеканалом Showtime по системе платных трансляций (PPV). Американец будет в третий раз защищать свой титул.
Напомним, что Деревянченко в последнем бою 5 октября в Нью-Йорке проиграл единогласным решением казахстанцу Геннадию Головкину
(40-1-1, 35 КО), который стал новым чемпионом IBF и IBO, а Чарло 7 декабря в этом же городе нокаутировал
ирландца Денниса Хогана
(28-3-1, 7 КО).
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