Бывший спарринг-партнер Головкина снова лишен титула чемпиона мира без боя

Он назвал виновного в случившемся.

Давид Бенавидес. Фото: Premier Boxing Champions©
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Сегодня 22:43
Американец Давид Бенавидес (22-0, 19 КО) лишен титула чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBC, сообщает CBS Sports

Перед боем с колумбийцем Роамером Ангуло (26-1, 22 КО) Бенавидес провалил взвешивание. Его результат составил 170,8 фунта (77,473 килограмма) при допустимых 168 (76,203 килограмма). 

Поединок 23-летнего Бенавидеса и 36-летнего Ангуло не будет отменен и возглавит вечер бокса на арене Mohegan Sun в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Титул будет стоять на кону только для Ангуло. 

"Я сильно разочарован. Впервые провалил взвешивание, но у меня все еще есть дело, которое я должен выполнить завтра. Я теряю титул, но иду за победой. В случившемся виноват только я сам", - сказал Бенавидес. 

Впервые титулом WBC Бенавидес владел с сентября 2017 по октябрь 2018 года, но лишился его после сдачи положительной допинг-пробы со следами кокаина. Вернул себе пояс американец в сентябре 2019 года после досрочной победы над соотечественником Энтони Дирреллом (33-2-1, 24 КО).  

В 2017 году Бенавидес был спарринг-партнером казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО), которому помогал готовиться к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом (35-3, 29 КО). Тот поединок GGG выиграл единогласным решением судей, впервые в карьере проведя в ринге полные 12 раундов.
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Сегодня 22:43
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