18-летнего боксера убили в перестрелке

Полиция уже инициировала расследование.

Фото: Fernando Lavoz/ZUMA Press©
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Сегодня 15:12
Молодой британский боксер Коул Кершоу был убит в результате перестрелки в городе Бэри, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на BBC.

Инцидент произошел 12 августа около 9 часов вечера. Очевидцы сообщили о звуках выстрелов на улице и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники правопорядка обнаружили Кершоу лежащим на дороге, с огнестрельным ранением в грудь. 18-летний спортсмен был доставлен в одну из больниц города. Медики не сумели спасти ему жизнь. Коул скончался спустя несколько часов.

Полиция инициировала расследование. По предварительным данным, Кершоу и четверо других мужчин находились в автомобиле "Форд Мондео". У них возник конфликт с группой мужчин на серебряном "БМВ". Когда Коул и его друг вышли из своего автомобиля, раздались выстрелы. Сообщается, что они велись именно из "БМВ".

Полиция считает, что нападение было не случайным.
Метки:
Профессиональный бокс Убийство
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 15:12
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