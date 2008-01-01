18-летнего боксера убили в перестрелке

Молодой британский боксер Коул Кершоу
был убит в результате перестрелки в городе Бэри, сообщает "Чемпионат"
со ссылкой на BBC.
Инцидент произошел 12 августа около 9 часов вечера. Очевидцы сообщили о звуках выстрелов на улице и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники правопорядка обнаружили Кершоу лежащим на дороге, с огнестрельным ранением в грудь. 18-летний спортсмен был доставлен в одну из больниц города. Медики не сумели спасти ему жизнь. Коул скончался спустя несколько часов.
Полиция инициировала расследование. По предварительным данным, Кершоу и четверо других мужчин находились в автомобиле "Форд Мондео". У них возник конфликт с группой мужчин на серебряном "БМВ". Когда Коул и его друг вышли из своего автомобиля, раздались выстрелы. Сообщается, что они велись именно из "БМВ".
Полиция считает, что нападение было не случайным.