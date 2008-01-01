Угадай дату и соперника Геннадия Головкина в следующем бою и выиграй кепку GGG!

Vesti.kz предлагают своим читателям уникальную возможность - угадайте дату следующего боя и соперника чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО). Победитель получит оригинальную кепку GGG.

Пока нет официальной информации, когда казахстанец вернется на ринг.

Instagram: за приз смогут побороться только те, кто оставит свой прогноз под Конкурс будет проводиться в нашем: за приз смогут побороться только те, кто оставит свой прогноз под этим постом . Внимание: от одного пользователя принимается только один комментарий, в котором должны быть указаны дата и соперник.

Для более точного прогноза предлагаем вам прочитать последние новости о GGG.

Победитель конкурса будет назван на сайте Vesti.kz после официального объявления даты боя и соперника Геннадия Головкина. Если угадавших будет несколько, то победитель будет определен случайным образом с помощью сервиса random.org.