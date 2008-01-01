Узбекский "Монстр" рассказал о влиянии Головкина на стиль бокса

Проспект первого среднего веса (до 69,9 килограмма), уроженец Узбекистана Исраил Мадримов
(5-0, 5 КО) в беседе с журналистами американских СМИ рассказал, кто из известных боксеров повлиял на его бокс. Перевод приводит vRINGe.com
.
- Повлияли ли бойцы, которых мы знаем, на ваш стиль? Если да, то какие?
- Василий Ломаченко, Геннадий Головкин. Этих боксеров я уважаю и стараюсь так боксировать. Потому что у Ломаченко хорошие "ноги", а у Головкина мощный удар.
25-летний Мадримов по прозвищу "Монстр" свой следующий поединок проведет 15 августа в Талсе (штат Оклахома, США). Его соперником станет 37-летний американец Эрик Уолкер (20-2, 9 KO).
Мадримов после пяти боев на профессиональном ринге занимает второе место в рейтинге WBA в первом среднем весе, а портал ESPN в прошлом году включил его в список самых перспективных молодых боксеров мира.
Напомним, Мадримов в октябре дрался
в андеркарте у казахстанца Геннадия Головкина
(40-1-1, 35 КО). Самого GGG он называл
своим любимым боксером.