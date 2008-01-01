Узбекский "Монстр" рассказал о влиянии Головкина на стиль бокса

Ближайший бой он проведет 15 августа.

Геннадий Головкин. Фото: boxingscene.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 09:00
Проспект первого среднего веса (до 69,9 килограмма), уроженец Узбекистана Исраил Мадримов (5-0, 5 КО) в беседе с журналистами американских СМИ рассказал, кто из известных боксеров повлиял на его бокс. Перевод приводит vRINGe.com.

- Повлияли ли бойцы, которых мы знаем, на ваш стиль? Если да, то какие?

- Василий Ломаченко, Геннадий Головкин. Этих боксеров я уважаю и стараюсь так боксировать. Потому что у Ломаченко хорошие "ноги", а у Головкина мощный удар.

25-летний  Мадримов по прозвищу "Монстр" свой следующий поединок проведет 15 августа в Талсе (штат Оклахома, США). Его соперником станет 37-летний американец Эрик Уолкер (20-2, 9 KO).

Мадримов после пяти боев на профессиональном ринге занимает второе место в рейтинге WBA в первом среднем весе, а портал ESPN в прошлом году включил его в список самых перспективных молодых боксеров мира.

Напомним, Мадримов в октябре дрался в андеркарте у казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО). Самого GGG он называл своим любимым боксером. 
Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Мадримов Исраил Ломаченко Василий
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 09:00
© 2008 - 2020 ТОО «EML»