"Мне нужен титул чемпиона мира". Алимханулы заявил о готовности к серьезным боям

В последний раз он на ринг выходил в ноябре.

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly©
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Сегодня 08:28
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО), проводящий тренировки в США, сообщил о готовности к серьезным поединкам, передает корреспондент Vesti.kz.

"Мы готовы, мне нужен титул чемпиона мира", - подписал он видео в Instagram.

Ранее казахстанский боксер рассказал, что до конца года планирует провести три боя.

Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года в США, нокаутировав в шестом раунде канадца Альберта Онолуносе.

Казахстанец владеет титулами WBC Continental Americas и WBO Global. Он должен был провести защиту 28 марта в Квебеке (Канада), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.
Метки:
Профессиональный бокс Алимханулы Жанибек США
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 08:28
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