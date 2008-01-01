Экс-претендент на титул чемпиона мира потерпел сенсационное поражение

Экс-претендент на титул IBF во втором полулегком весе ирландец Джоно Кэрролл
(18-2-1, 4 КО) сенсационно проиграл британцу Максиму Хьюзу
(21-5-2, 4 КО), передает корреспондент Vesti.kz
.
Их поединок стал главным событием вечера бокса компании MTK Global в английском Южном Корки и продлился все 10 раундов. По их итогам единогласным решением выиграл Хьюз - 96-95, 96-95 и 97-93.
Для 30-летнего Хьюза эта победа стала 21-й (четыре нокаутом) при пяти поражениях и двух гничьях, а 28-летний Кэролл проиграл во второй раз - также у него 18 побед (четыре нокаутом) и одна ничья.
По данным Proboxingodds.com
, ставка на победу Хьюза на момент открытия линий составляла 11, тогда как Кэролла - 1,04.
В марте 2019 года Кэролл претендовал на титул IBF, но проиграл решением тогдашнему чемпиону Тевину Фармеру
(30-5-1, 6 КО) в США.