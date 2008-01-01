Экс-претендент на титул чемпиона мира потерпел сенсационное поражение

На победу его соперника давали коэффициент 11.

Джоно Кэролл (справа) и Максим Хьюз. Фото: MTK Global©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Вчера 23:23
Экс-претендент на титул IBF во втором полулегком весе ирландец Джоно Кэрролл (18-2-1, 4 КО) сенсационно проиграл британцу Максиму Хьюзу (21-5-2, 4 КО), передает корреспондент Vesti.kz

Их поединок стал главным событием вечера бокса компании MTK Global в английском Южном Корки и продлился все 10 раундов. По их итогам единогласным решением выиграл Хьюз - 96-95, 96-95 и 97-93.



Для 30-летнего Хьюза эта победа стала 21-й (четыре нокаутом) при пяти поражениях и двух гничьях, а 28-летний Кэролл проиграл во второй раз - также у него 18 побед (четыре нокаутом) и одна ничья. 

По данным Proboxingodds.com, ставка на победу Хьюза на момент открытия линий составляла 11, тогда как Кэролла - 1,04.

В марте 2019 года Кэролл претендовал на титул IBF, но проиграл решением тогдашнему чемпиону Тевину Фармеру (30-5-1, 6 КО) в США. 
Метки:
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Бокс Профи-бокс
0
Вчера 23:23
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