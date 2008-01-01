Иса Акбербаев стал соперником капитана сборной Казахстана по боксу по дебюту в профи

Вечер бокса пройдет 23 августа в Алматы.

Иса Акбербаев. Фото: fightnews.com
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Сегодня 13:11
Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев получил соперника по дебютному бою на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

28-летний Кункабаев выступит в рамках вечера бокса 23 августа в Алматы. Его соперником станет опытный казахстанский боксер Иса Акбербаев (20-1, 15 КО). Их поединок станет главным событием шоу.

Свой последний бой Акбербаев провел в ноябре 2019 года в Екатеринбурге (Россия), когда досрочно проиграл россиянину Евгению Тищенко. Для казахстанца этот поединок стал первым с декабря 2017 года.

Что касается Кункабаева, то он не собирается уходить из любительского бокса и продолжит подготовку к Олимпиаде в Токио (взял лицензию в категории свыше 91 килограмма). В профи он планирует провести пару боев для поддержания формы.




Метки:
Акбербаев Иса Кункабаев Камшыбек Сборная Казахстана по боксу
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 13:11
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