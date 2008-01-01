Бой Майк Тайсон - Рой Джонс будет титульным

Поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом в пяти весовых категориях Роем Джонсом будет титульным, передает TMZ.

Несколько дней назад стало известно, что выставочный бой перенесен и теперь состоится не 12 сентября, а 28 ноября.

Теперь же сообщается, что к нему изготовят специальный пояс.

Тренирующийся с Головкиным экс-чемпион мира получил бой в андеркарте Майка Тайсона и Роя Джонса

Бой пройдет в полноценном восьмираундовом формате в присутствии судей. Пока не известно, будет ли разрешено присутствие зрителей. Очевидно, что это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Карсоне (штат Калифорния, США), который и примет шоу. В Америке бой будет показан в системе платных (PPV) трансляций.

54-летний Тайсон в последний раз выходил на ринг в 2005 году. За всю карьеру он провел 58 боев, в которых одержал 50 побед, 44 из которых - нокаутом. Также он потерпел шесть поражений, два боя признали несостоявшимися.

В активе же 51-летнего Джонса, который не боксировал всего лишь 2,5 года, 66 побед, 47 из которых одержаны нокаутом, и девять поражений.

Отметим, что к этому бою уже выпущен новый постер.