Тренирующийся с Головкиным экс-чемпион мира получил бой в андеркарте Майка Тайсона и Роя Джонса

Экс-чемпион мира во втором среднем и полутяжелом весах швед Баду Джек
(22-3-3, 13 КО) объявил, что проведет следующий бой 28 ноября в андеркарте выставочного поединка между американцами Майком Тайсоном
и Роем Джонсом-младшим
.
Соперником станет 33-летний американец Блейк Маккернан
(13-0, 10 КО). Гонорар Джек пожертвует в свой благотворительный фонд, который помогает детям.
Последний раз Джек побеждал в августе 2017 года, когда нокаутировал экс-чемпиона мира британца Нэйтена Клеверли
(30-4, 16 КО). В мае 2018-го швед свел вничью поединок с тогдашним чемпионом WBC канадцем Адонисом Стивенсоном
(29-2-1, 24 КО), а в январе и декабре 2019-го проигрывал
решением американцу Маркусу Брауну
(23-1, 16 КО) и канадцу Жану Паскалю
(35-6-1, 20) в боях за титулы WBA (Regular) и WBC Silver.
В марте этого года 36-летний Джек начал сотрудничество
с американским тренером Джонатаном Бэнксом
, который работает с чемпионом IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО).
Бой 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса состоится
на арене Dignity Health Park в Карсоне (штат Калифорния, а в США его по системе платных трансляций (PPV) покажет стриминговая платформа Triller. Формат поединка пока не определен, но не исключено, что легендарные боксеры проведут восемь раундов в шлемах.