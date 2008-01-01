Тренирующийся с Головкиным экс-чемпион мира получил бой в андеркарте Майка Тайсона и Роя Джонса

Гонорар боксер потратит на благотворительность.

Геннадий Головкин (слева) и Баду Джек. Фото: Instagram Джека©
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Вчера 23:23
Экс-чемпион мира во втором среднем и полутяжелом весах швед Баду Джек (22-3-3, 13 КО) объявил, что проведет следующий бой 28 ноября в андеркарте выставочного поединка между американцами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим

Соперником станет 33-летний американец Блейк Маккернан (13-0, 10 КО). Гонорар Джек пожертвует в свой благотворительный фонд, который помогает детям. 

Последний раз Джек побеждал в августе 2017 года, когда нокаутировал экс-чемпиона мира британца Нэйтена Клеверли (30-4, 16 КО). В мае 2018-го швед свел вничью поединок с тогдашним чемпионом WBC канадцем Адонисом Стивенсоном (29-2-1, 24 КО), а в январе и декабре 2019-го проигрывал решением американцу Маркусу Брауну (23-1, 16 КО) и канадцу Жану Паскалю (35-6-1, 20) в боях за титулы WBA (Regular) и WBC Silver. 

В марте этого года 36-летний Джек начал сотрудничество с американским тренером Джонатаном Бэнксом, который работает с чемпионом IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

Бой 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса состоится на арене Dignity Health Park в Карсоне (штат Калифорния, а в США его по системе платных трансляций (PPV) покажет стриминговая платформа Triller. Формат поединка пока не определен, но не исключено, что легендарные боксеры проведут восемь раундов в шлемах. 
Метки:
Тайсон Майк Рой Джонс мл. Геннадий GGG Головкин Бэнкс Джонатан Головкин Геннадий Благотворительность
Бокс Профи-бокс
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Вчера 23:23
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