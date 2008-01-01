Деревянченко рассказал о помощи спарринг-партнеров из Казахстана перед боем с Головкиным

Украинец сравнил стили следующего соперника и GGG.

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин. Фото: Frontproof Media©
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Сегодня 23:06
Украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) провел пресс-конференцию по Zoom перед боем с чемпионом мира в среднем весе по версии WBC американцем Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Как сообщает iSport.ua, он  рассказал, что в 2019 году перед поединком с Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) за титулы IBF и IBO работал со спарринг-партнерами из Казахстана.

"С Чарло может быть не легче, чем с Головкиным. Он топовый боксер. Я настраиваюсь на серьезный бой, он точно не станет легкой прогулкой. Это будет довольно тяжелый бой. Сейчас нет проходных поединков, все топовые.

Когда велась подготовка к Головкину, то подбирали спарринг-партнеров из советской школы, Казахстана, Украины. Теперь берем людей американской школы. Чарло - это не Головкин, у него другой стиль.

С боксерами такого стиля, как у Головкина и "Канело", я чувствую себя комфортно, я показываю такой же бокс, как и они. Но есть Чарло, который будет убегать от меня, двигаться, работать на контратаках, здесь надо будет что-то думать. Будет тяжелей", - сказал Деревянченко. 

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Ранее Деревянченко объяснил нокдаун от Головкина. Тот поединок прошел в октябре 2019 года и завершился победой казахстанца единогласным решением судей. 

Бой Чарло - Деревянченко пройдет 26 сентября и будет показан телеканалом Showtime по системе платных трансляций (PPV). Американец будет в третий раз защищать свой титул, а для украинца это будет третий поединок за титул чемпиона мира. 
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Геннадий GGG Головкин Деревянченко Сергей Чарло Джермалл Альварес Сауль Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 23:06
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