Деревянченко рассказал о помощи спарринг-партнеров из Казахстана перед боем с Головкиным

Украинец Сергей Деревянченко
(13-2, 10 КО) провел пресс-конференцию по Zoom перед боем с чемпионом мира в среднем весе по версии WBC американцем Джермаллом Чарло
(30-0, 22 КО). Как сообщает iSport.ua
, он рассказал, что в 2019 году перед поединком с Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО) за титулы IBF и IBO работал со спарринг-партнерами из Казахстана.
"С Чарло может быть не легче, чем с Головкиным. Он топовый боксер. Я настраиваюсь на серьезный бой, он точно не станет легкой прогулкой. Это будет довольно тяжелый бой. Сейчас нет проходных поединков, все топовые.
Когда велась подготовка к Головкину, то подбирали спарринг-партнеров из советской школы, Казахстана, Украины. Теперь берем людей американской школы. Чарло - это не Головкин, у него другой стиль.
С боксерами такого стиля, как у Головкина и "Канело", я чувствую себя комфортно, я показываю такой же бокс, как и они. Но есть Чарло, который будет убегать от меня, двигаться, работать на контратаках, здесь надо будет что-то думать. Будет тяжелей", - сказал Деревянченко.
Деревянченко ответил на вопрос о предложении получить гражданство Казахстана
Ранее Деревянченко объяснил
нокдаун от Головкина. Тот поединок прошел в октябре 2019 года и завершился
победой казахстанца единогласным решением судей.
Бой Чарло - Деревянченко пройдет
26 сентября и будет показан телеканалом Showtime по системе платных трансляций (PPV). Американец будет в третий раз защищать свой титул, а для украинца это будет третий поединок за титул чемпиона мира.