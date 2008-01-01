Названы дата и место дебюта капитана сборной Казахстана по боксу в профи

Капитан национальной сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев проведет свой дебютный бой в профи 23 августа в Алматы. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщила менеджерская компания MTK Kazakhstan.

Имя соперника тяжеловеса, выступающего в любителях в категории свыше 91 килограмма, пока не называется.

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Напомним, ранее стало известно, что Кункабаев не станет уходить из любительского бокса и будет продолжать подготовку к Олимпиаде в Токио, а в профи же проведет пару боев для поддержания формы.

Также в этом вечере бокса в Алматы дебютируют еще два боксера - Турсынбай Кулахмет и Талгат Шайкен.

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"Мы рады сообщить вам о проведении в Алматы вечера профессионального бокса MTK FIGHT NIGHT, который состоится 23 августа!



В турнире примут участие ведущие казахстанские боксеры-профессионалы: Абай Толеш, Виктор Коточигов, Рай Сейтжанов, Иса Акбербаев, Сапарбай Айдаров, Нуртас Ажбенов, Нурдос Толебай, Али Балоев, Сагадат Рахманкулов, Нуржан Макашбаев, Талгат Бертлеуов и другие боксеры из Казахстана, а также из-за рубежа!

В этот же день на профессиональном ринге дебютируют: Камшыбек Кункабаев, Турсынбай Кулахмет и Талгат Шайкен!" - говорится в сообщении MTK Kazakhstan.