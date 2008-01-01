Деревянченко ответил на вопрос о предложении получить гражданство Казахстан

Украинец Сергей Деревянченко
(13-2, 10 КО) провел пресс-конференцию по Zoom перед боем с чемпионом мира в среднем весе по версии WBC американцем Джермаллом Чарло
(30-0, 22 КО), на которой в том числе ответил на вопрос про предложение выступать за Казахстан. Ее фрагменты предлагает Luckypunch.net
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В 2008 году Деревянченко участвовал в Олимпиаде, но вылетел во втором круге. Поехать на следующие ОИ шансов у него не было - он перестал вызываться в сборную Украины в 2010 году, уступив место Евгению Хитрову.
С 2010 года Деревянченко выступал во Всемирной серии бокса (WSB). Его первым клубом был итальянский Milano Thunders, а в 2012-м он перешел в казахстанский "Астана Арланс".
"Отношения с Хитровым после истории с Олимпиадой? Хорошие. Я же понимаю, что не Женя все эти вещи делал тогда. На него у меня нет никаких обид. Так что мы хорошо общаемся, вот на днях спарринговали. Я помогаю ему, а он мне.
Нет, мне никто не предлагал принять гражданство Казахстана, чтобы поехать на Олимпиаду. Это все слухи, такого не было", - отметил Деревянченко.
В последнем бою 5 октября в Нью-Йорке Деревянченко проиграл единогласным решением казахстанцу Геннадию Головкину
(40-1-1, 35 КО), который стал новым чемпионом IBF и IBO. За этот поединок украинец заработал
5,2 миллиона долларов.
"Звезда ли я? Конечно, медийно мне очень далеко до популярности "Канело" или Головкина. Но я уверен, что я на их уровне по боксу. Я в элите, среди них.
Каково быть долларовым миллионером? Долларовый миллионер или нет - я ощущаю себя точно так же, как и до боя с Геннадием. Совсем ничего не изменилось в плане ощущений.
Реванш против Головкина? На данном этапе даже не знаю. Как мне кажется, у Гены сейчас немного другие ориентиры. Во-первых, это защита титула. И вполне возможно - третий поединок против "Канело". Да и мне сейчас нужно думать о бое против Чарло", - сказал Деревянченко.
Деревянченко объяснил нокдаун от Головкина и раскрыл план на бой с чемпионом мира
Напомним, что бой Чарло - Деревянченко пройдет
26 сентября и будет показан телеканалом Showtime по системе платных трансляций (PPV). Американец будет в третий раз защищать свой титул.