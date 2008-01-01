Деревянченко ответил на вопрос о предложении получить гражданство Казахстан

Также он рассказал о статусе миллионера после боя с Головкиным и шансах на реванш с GGG.

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин после боя. Фото: Frontproof Media©
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Украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) провел пресс-конференцию по Zoom перед боем с чемпионом мира в среднем весе по версии WBC американцем Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО), на которой в том числе ответил на вопрос про предложение выступать за Казахстан. Ее фрагменты предлагает Luckypunch.net

В 2008 году Деревянченко участвовал в Олимпиаде, но вылетел во втором круге. Поехать на следующие ОИ шансов у него не было - он перестал вызываться в сборную Украины в 2010 году, уступив место Евгению Хитрову. 

С 2010 года Деревянченко выступал во Всемирной серии бокса (WSB). Его первым клубом был итальянский Milano Thunders, а в 2012-м он перешел в казахстанский "Астана Арланс". 

"Отношения с Хитровым после истории с Олимпиадой? Хорошие. Я же понимаю, что не Женя все эти вещи делал тогда. На него у меня нет никаких обид. Так что мы хорошо общаемся, вот на днях спарринговали. Я помогаю ему, а он мне.

Нет, мне никто не предлагал принять гражданство Казахстана, чтобы поехать на Олимпиаду. Это все слухи, такого не было", - отметил Деревянченко. 

В последнем бою 5 октября в Нью-Йорке Деревянченко проиграл единогласным решением казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО), который стал новым чемпионом IBF и IBO. За этот поединок украинец заработал 5,2 миллиона долларов. 

"Звезда ли я? Конечно, медийно мне очень далеко до популярности "Канело" или Головкина. Но я уверен, что я на их уровне по боксу. Я в элите, среди них.  

Каково быть долларовым миллионером? Долларовый миллионер или нет - я ощущаю себя точно так же, как и до боя с Геннадием. Совсем ничего не изменилось в плане ощущений.

Реванш против Головкина? На данном этапе даже не знаю. Как мне кажется, у Гены сейчас немного другие ориентиры. Во-первых, это защита титула. И вполне возможно - третий поединок против "Канело". Да и мне сейчас нужно думать о бое против Чарло", - сказал Деревянченко. 

Деревянченко объяснил нокдаун от Головкина и раскрыл план на бой с чемпионом мира

Напомним, что бой Чарло - Деревянченко пройдет 26 сентября и будет показан телеканалом Showtime по системе платных трансляций (PPV). Американец будет в третий раз защищать свой титул. 
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Деревянченко Сергей Геннадий GGG Головкин Астана Арланс Альварес Сауль Чарло Джермалл Казахстан Головкин Геннадий
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