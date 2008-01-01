"Они не видели бой с Головкиным". Тренер Деревянченко ответил на угрозу нокаута от чемпиона мира

Он рассказал об особенном спарринг-партнере.

Андре Розье (слева) и Сергей Деревянченко. Фото: DAZN©
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Вчера 23:45
Тренер Андре Розье поделился ожиданиями от боя своего украинского боксера Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) с чемпионом мира в среднем по версии WBC американцем Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Его слова передает vRINGe.com. 

Ранее Чарло заявил, что собирается нокаутировать Деревянченко. 

- Когда люди говорят, что это будет легкий вечер для Чарло и он нокаутирует Деревянченко, что вы говорите в ответ?

- Что? Они явно не видели бой с Геннадием Головкиным, - говорит Розье. - Они не видели бой с Дэниэлом Джейкобсом. Должно быть, они курят крэк. Я могу сказать, что есть много людей, не знающих бокс. Как-то так. Когда кто-то говорит что-то, что не имеет смысла, я отвечаю: "Хорошего вам дня".

- Что касается Чарло и его резюме, бой с Сергеем - это его самый сложный поединок на сегодня?

- Без сомнения. Это точно. Вы увидите Technician-а в деле.

- Какая разница в нынешнем тренировочном лагере? Чем он отличается от лагеря к GGG или Джейкобсу?

- Тренировочный лагерь к Джейкобсу был другим, потому что я не был там.

- Верно.

- Кэмп к GGG был фантастическим, как вы можете видеть по результату. Нынешний лагерь будет даже более фантастическим. В этот раз у нас один из самых горячих проспектов. Я ожидаю, что он станет проспектом года - Эдгар Берланга (он выиграл все 14 боев в карьере нокаутом в первом раунде - Vesti.kz). Он предлагает в ринге массивное сопротивление, что касается подготовки к такому бойцу, как Чарло. Он большой панчер, сильнее атлетически, так что Сергею нужно быть внимательным к деталям при подготовке. Именно так мы убедимся, что он готов к бою.

Деревянченко объяснил нокдаун от Головкина и раскрыл план на бой с чемпионом мира  

Бой Чарло - Деревянченко пройдет 26 сентября и будет показан телеканалом Showtime по системе платных трансляций (PPV). Американец будет в третий раз защищать свой титул. 

Напомним, что Деревянченко в последнем бою 5 октября в Нью-Йорке проиграл единогласным решением казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО), который стал новым чемпионом IBF и IBO, а Чарло 7 декабря в этом же городе нокаутировал ирландца Денниса Хогана (28-3-1, 7 КО). 
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Вчера 23:45
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