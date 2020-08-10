Экс-чемпион мира в трех весах нашел общее между Головкиным и Ломаченко

Экс-чемпион мира в трех весах венесуэлец Хорхе Линарес
(47-5, 29 КО) высказался о нынешнем этапе карьер украинца Василия Ломаченко
(14-1, 10 КО) и казахстанца Геннадия Головкина
(40-1-1, 35 КО). Его слова передает ToFight.ru
.
В рейтинге лучших боксеров вне зависимости от веса (P4P) от The Ring Ломаченко идет вторым, а Головкин - седьмым. Сейчас 38-летний казахстанец владеет титулами IBF и IBO в среднем весе, а 32-летний украинец - поясами WBA (Super), WBC (Franchise) и WBO в легком.
По словам Линареса, которому 22 августа исполнится 35, он намерен взять реванш у Ломаченко, так как считает, что он прошел свой пик.
"Ломаченко уже не тот, что был в бою со мной. Все изменилось. С момента нашего боя он не сделал ничего впечатляющего. Может быть, он постарел, ведь прошло уже два года. Он, как и Головкин, тренировался почти всю свою жизнь. А сейчас у них спад. Но посмотрите на меня - мне почти 35 лет, и я только выхожу на вершину", - заявил Линарес в интервью Boxinginsider.com
.
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Напомним, что Ломаченко и Линарес встретились в мае 2018 года в Нью-Йорке. В шестом раунде венесуэлец отправил украинца в нокдаун
, который остается для него пока единственным в профи, но в десятом проиграл нокаутом
и лишился титула WBA.
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