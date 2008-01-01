"Я не лягу, как некоторые". "Канело" пообещали устроить незабываемый бой

Возможный соперник выразил готовность биться хоть осенью.

Туреано Джонсон. Фото: Golden Boy Promotions
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Вчера 23:39
Багамский боксер Туреано Джонсон назвал себя идеальным вариантом на роль следующего соперника мексиканца Сауля Альвареса. При этом боксер отметил, что готов принять условия сразу же, а в ринге устроит незабываемое шоу.

"Я считаю, что являюсь лучшим вариантом для "Канело". И я ни за что не поверю, что все эти чемпионы действительно выйдут составить ему компанию. Они хотят попасть туда за деньги и не собираются устраивать шоу. Поставьте меня в ринг, и я отдам свое сердце, потому что я настоящий боец и поклонник бокса.

Вы видели, как я сражаюсь. Вы получите незабываемое шоу, если дадите выступить против Альвареса. Многие просто ложились в бою с ним. Но я не лягу, как некоторые. Я собираюсь воевать.

Если мне позвонят сейчас, скажут, что можем устроить бой в сентябре, то я сразу же соглашусь",- цитирует Туреано BoxingScene.

В последнем бою 35-летний Джонсон в июле досрочно победил ирландца Джейсона Куилли и завоевал вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии NABF.

Альварес не дрался с ноября, когда нокаутировал чемпиона WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева.
Метки:
Альварес Сауль Мексика Профессиональный бокс Ковалев Сергей
Бокс Профи-бокс
0
Вчера 23:39
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