"Я не лягу, как некоторые". "Канело" пообещали устроить незабываемый бой

Багамский боксер Туреано Джонсон
назвал себя идеальным вариантом на роль следующего соперника мексиканца Сауля Альвареса
. При этом боксер отметил, что готов принять условия сразу же, а в ринге устроит незабываемое шоу.
"Я считаю, что являюсь лучшим вариантом для "Канело". И я ни за что не поверю, что все эти чемпионы действительно выйдут составить ему компанию. Они хотят попасть туда за деньги и не собираются устраивать шоу. Поставьте меня в ринг, и я отдам свое сердце, потому что я настоящий боец и поклонник бокса.
Вы видели, как я сражаюсь. Вы получите незабываемое шоу, если дадите выступить против Альвареса. Многие просто ложились в бою с ним. Но я не лягу, как некоторые. Я собираюсь воевать.
Если мне позвонят сейчас, скажут, что можем устроить бой в сентябре, то я сразу же соглашусь",- цитирует Туреано BoxingScene
.
В последнем бою 35-летний Джонсон в июле досрочно победил ирландца Джейсона Куилли
и завоевал вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии NABF.
Альварес не дрался с ноября, когда нокаутировал чемпиона WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева
.