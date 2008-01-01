Бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом перенесли

Выставочный бой между культовыми американскими боксерами прошлого 54-летним Майком Тайсоном
и 51-летним Роем Джонсом-младшим
перенесен, информирует The Ring.
По данным источника, предварительно запланированный на 12 сентября бой состоится 28 ноября. Место проведения пока что без изменений - это Dignity Health Park (Карсон, штат Калифорния, США). В Америке бой будет доступен онлайн на стриминге Triller - речь идет о платной (PPV) трансляции.
По данным источника, на переносе настояла команда Тайсона. Они уверены, что это даст возможность максимально увеличить ожидаемый доход от события. Команда Джонса с доводами коллег согласилась и дала свое добро.
Вокруг боя продолжаются споры. Атлетическая комиссия Калифорнии (CSAC) продолжительное время настаивала на обязательном использовании ветеранами защитных шлемов, но вроде бы как окончательно согласилась уступить. А недавно вопросы по бою неожиданно появились у Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) - хотят всенепременно проверить обоих ветеранов.
Ожидается, что бой Тайсон - Джонс будет напоминать восьмираундовый спарринг. Как минимум на это рассчитывает босс CSAC Энди Фостер. Он утверждает, что в противном случае инспектор организации остановит схватку, ведь главное - здоровье легенд.