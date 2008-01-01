Обладатель трех титулов из Казахстана вошел в топ-10 рейтинга IBF, Канат Ислам - в топ-15

Международная боксерская федерация (IBF) обновила свои рейтинги во всех дивизионах, передает корреспондент Vesti.kz
. Изменения затронули и казахстанских боксеров.
Так, Айдос Ербосынулы
(14-0, 9 КО) поднялся с 13-го места на девятое место в рейтинге второго среднего веса. Свой последний бой казахстанец провел 26 июля в Минске (Беларусь), когда успешно защитил
второстепенные титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International против Нуху Лаваля (27-7, 15 КО). По ходу поединка Ербосынулы дважды отправил оппонента в нокдаун.
В рамках того же вечера бокса выступил полусредневес Нурсултан Жанабаев
(8-1, 5 KO). Казахстанец сенсационно уступил
Санди Мессауду (14-6, 1 КО) и потерял второстепенные титулы WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Australasian. Для Жанабаева это поражение стало первым в карьере, он вылетел из рейтинга IBF (до этого занимал седьмое место).
"Попахивает грабежом?". Разбор сенсационного поражения казахстанца в бою за титулы от WBA, WBO и IBF
В среднем весе произошли следующие изменения:
- Мейирим Нурсултанов
(Казахстан) поднялся с восьмого на седьмое место;
- Жанибек Алимханулы
(Казахстан) поднялся с 12-го на 11-е;
- Анатолий Муратов (Казахстан / Германия) поднялся с 14-го на 13-е;
- Канат Ислам
(Казахстан) вошел в топ-15 и занял 15-ю позицию;
- Сергей Деревянченко (Украина), занимавший седьмое место, покинул топ-15.