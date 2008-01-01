"Канело" не договорился с DAZN перед третьим боем с Головкиным

Чемпион в четырех весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес
(53-1-2, 36 KO) не проведет следующий бой 12 сентября, как предполагалось ранее. Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер
из The Athletic.
Причина - затянувшиеся переговоры со стриминговым сервисом DAZN.
"На данный момент все идет к тому, что "Канело" не будет драться 12-го сентября, но это пока не окончательно. Согласно источникам, Альварес и Golden Boy не добились прогресса в переговорах с DAZN, в то время как до боя осталось чуть больше 30 дней", - написал
Коппинджер в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что причина разногласий в том, что DAZN хочет сократить
выплату "Канело" - гарантированный гонорар мексиканца за бой составляет 35 миллионов долларов.
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Альварес не дрался с ноября, когда нокаутировал чемпиона WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева (34-4-1, 29 KO). Правда, спустя месяц мексиканец отказался от титула.
В то же время "Канело" достиг соглашения с казахстанцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО) о проведении третьего боя. Поединок предварительно планируют на май 2021 года. Причем гонорар
мексиканца в трилогии составит 45 миллионов долларов, тогда как GGG заработает на 15 миллионов меньше.
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Предыдущие два боя антагонистов состоялись в сентябре в Лас-Вегасе: в 2017 году первый закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил Альварес, который сейчас владеет титулами WBA (Super) и WBO (Regular) в среднем дивизионе и WBA (Regular) во втором среднем.