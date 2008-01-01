"Канело" не договорился с DAZN перед третьим боем с Головкиным

Мексиканец должен был вернуться в сентябре.

"Канело" Альварес. Фото: DAZN
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 17:17
Чемпион в четырех весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 KO) не проведет следующий бой 12 сентября, как предполагалось ранее. Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер из The Athletic. 

Причина - затянувшиеся переговоры со стриминговым сервисом DAZN.

"На данный момент все идет к тому, что "Канело" не будет драться 12-го сентября, но это пока не окончательно. Согласно источникам, Альварес и Golden Boy не добились прогресса в переговорах с DAZN, в то время как до боя осталось чуть больше 30 дней", - написал Коппинджер в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что причина разногласий в том, что DAZN хочет сократить выплату "Канело" - гарантированный гонорар мексиканца за бой составляет 35 миллионов долларов.

Головкин и "Канело" договорились о третьем бое

Альварес не дрался с ноября, когда нокаутировал чемпиона WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева (34-4-1, 29 KO). Правда, спустя месяц мексиканец отказался от титула.

В то же время "Канело" достиг соглашения с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) о проведении третьего боя. Поединок предварительно планируют на май 2021 года. Причем гонорар мексиканца в трилогии составит 45 миллионов долларов, тогда как GGG заработает на 15 миллионов меньше.

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Предыдущие два боя антагонистов состоялись в сентябре в Лас-Вегасе: в 2017 году первый закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил Альварес, который сейчас владеет титулами WBA (Super) и WBO (Regular) в среднем дивизионе и WBA (Regular) во втором среднем. 
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Бокс Профи-бокс
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Сегодня 17:17
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