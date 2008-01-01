Новый чемпион мира выиграл титул в третьем бою в профи и не дал казахстанцу стать лидером рейтинга WBA

В США определился обладатель вакантного "временного" титула WBA во втором среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz. Им стал кубинский проспект Дэвид Моррель, который завоевал этот титул в своем третьем бою в профи.

22-летний боксер встречался с опытным боксером из Гайаны Ленноксом Алленом (22-1-1, 14 KO). Моррель доминировал по ходу всего боя, нанеся сопернику рассечение в четвертом раунде. Решение судей после 12-го раунда было единогласным: 120-108, 119-109 и 118-110.

Отметим, что кубинец почти повторил достижения украинца Василия Ломаченко и тайца Саэнсака Муангсурина, которые выиграли чемпионские титулы во втором бою в профи.

Отметим, что в случае победы Аллена тот бы вышел из рейтинга WBA, где идет первым, и уступил бы свое место казахстанцу Айдосу Ербосынулы (14-0, 9 КО).