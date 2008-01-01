"Хорош в постели, но не джентльмен в жизни". Модель и певица рассказала о романе с "Канело"

Костариканская певица и модель Йени Мора
в интервью Diario Extra
рассказала о романе с чемпионом мира по версиям WBA (Super) и WBA (Franchise) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом
(53-1-2, 36 КО).
"Мы познакомились на латиноамериканском "Грэмми". Также я была на одном из его боев, - вспоминает Мора. - Наш роман длился три месяца. Альварес совсем не джентльмен. Он - мексиканец, который уверен, что он мачо, а все ему завидуют из-за количества его денег.
Наши встречи проходили в отеле El Rancho Valencia в Сан-Диего (город в штате Калифорния, где находится тренировочный лагерь Альвареса в США - Vesti.kz). Очень красивое здание, как и само место. Мы виделись с ним после тренировок. Каков "Канело" в постели? Очень хорош, надо отдать ему должное в этом компоненте.
Помню, как в нашу последнюю встречу мы пошли с ним в казино, где он потратил 100 тысяч долларов. Я тоже проиграла. Решение пойти в казино было глупым. В итоге после этого мы расстались.
У него миллионы долларов, но он умно ими распоряжается, вкладывая в животноводство. Что мне не нравилось в нем - он не знает английского, каждый раз в ресторане заказ делала я. Другая проблема - он слишком мачист, но я всегда была дамой, которая умела постоять за себя, и отвечала ему".
Отметим, что у Моры вышло шесть песен, самая известная из которых Move it - клип на нее собрал
свыше 400 тысяч просмотров. В интервью, кроме романа с Альваресом, она также призналась, что у нее возникли проблемы с искусственной грудью из-за работы пластического хирурга.
Отметим, что сейчас Альварес живет вместе с Фернандой Гомес
, которая до знакомства с ним не была связана с шоу-бизнесом. У пары есть дочь.
Встречаться Альварес и Гомес начали во второй половине 2016 года, но расстались в мае 2017-го. Затем он закрутил недолгий роман с венесуэльской моделью Шеннон де Лимой
.
В декабре 2017 года Гомес родила в США дочку, которую Альварес признал
лишь в июле 2018-го. Затем пара воссоединилась - именно Гомес поддерживала боксера во втором бою с казахстанцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО) и с ней же он отмечал победу
в одном из ночных клубов Лас-Вегаса.
Несмотря на наличие двух официальных детей, Альварес никогда не был в законном браке. Среди его экс-девушек есть бывшая "Мисс Мексики", модели и актрисы.