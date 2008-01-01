У экс-чемпиона мира в трех весах выявили коронавирус перед грядущим боем

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях венесуэлец Хорхе Линарес
(47-5, 29 КО) заразился коронавирусом
, сообщает Boxingscene.com
.
Боксер узнал о результате теста во время подготовки к бою, который планировал провести с доминиканцем Хавьером Фортуной
(35-2-1, 24 КО) 28 августа в Индио (штат Калифорния, США).
При этом отмечается, что Линарес чувствует себя хорошо, так как не испытывал никаких симптомов этого заболевания. В этой связи пока неизвестно, состоится ли грядущий бой с Фортуной.
В настоящее время Хорхе живет и тренируется в Токио, где пробудет как минимум до 17 августа.
Последний поединок он провел в феврале, когда одержал
досрочную победу на американцем мексиканского происхождения Карлосом Моралесом
.