У экс-чемпиона мира в трех весах выявили коронавирус перед грядущим боем

В данный момент он находится в Токио.

Хорхе Линарес. Фото: boxingscene.com©
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Сегодня 12:04
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях венесуэлец Хорхе Линарес (47-5, 29 КО) заразился коронавирусом, сообщает Boxingscene.com.

Боксер узнал о результате теста во время подготовки к бою, который планировал провести с доминиканцем Хавьером Фортуной (35-2-1, 24 КО) 28 августа в Индио (штат Калифорния, США). 

При этом отмечается, что Линарес чувствует себя хорошо, так как не испытывал никаких симптомов этого заболевания. В этой связи пока неизвестно, состоится ли грядущий бой с Фортуной.

В настоящее время Хорхе живет и тренируется в Токио, где пробудет как минимум до 17 августа.

Последний поединок он провел в феврале, когда одержал досрочную победу на американцем мексиканского происхождения Карлосом Моралесом.
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Сегодня 12:04
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