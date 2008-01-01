Главный бой сопромоутера Головкина не выявил победителя

Британки Терри Харпер
(10-0-1, 5 КО) и Наташа Джонас
(9-1-1, 7 КО) не сумели выявить сильнейшую в главном поединке вечера бокса, который в Великобритании организовал известный промоутер Эдди Хирн, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Бой получился интересным и прошел всю дистанцию, состоявшую из десяти раундов. Однако судьи не смогли определить победителя: 96-94 (Харпер), 96-95 (Джонас) и 95-95.
Как итог, Харпер сохранила свои чемпионские титулы по версиям WBC и IBO во втором полулегком весе (до 59 килограмма).
Отметим, что Хирн сотрудничает с двумя казахстанцами - чемпионом IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО) и олимпийским чемпионом Данияром Елеусиновым
(9-0, 5 КO). На контракте с Хирном состоят многие боксеры, самый известный из которых - обладатель титулов WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа
(23-1, 21 КО).