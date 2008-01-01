Менеджер Алимханулы отреагировал на возвращение казахстанца в США

Последний раз боксер выходил на ринг в ноябре.

Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/©
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Сегодня 09:24
Менеджер казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (8-0, 4 КО) Эгис Климас тепло воспринял возвращение своего подопечного в США для подготовки к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Жанибек, добро пожаловать обратно в США! Я уверен, что многие из твоих фанатов ждут, чтобы снова тебя увидеть на ринге. Скоро увидим казахский стиль", - написал в Instagram Климас.

Напомним, ранее казахстанец рассказал, что до конца года планирует провести три боя.

Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года в США, нокаутировав в шестом раунде канадца Альберта Онолуносе.

Казахстанец владеет титулами WBC Continental Americas и WBO Global. Он должен был провести защиту 28 марта в Квебеке (Канада), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса. 
Метки:
Профессиональный бокс Алимханулы Жанибек США
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 09:24
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