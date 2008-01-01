Менеджер Алимханулы отреагировал на возвращение казахстанца в США

Менеджер казахстанского боксера Жанибека Алимханулы
(8-0, 4 КО) Эгис Климас
тепло воспринял возвращение своего подопечного в США для подготовки к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz
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"Жанибек, добро пожаловать обратно в США! Я уверен, что многие из твоих фанатов ждут, чтобы снова тебя увидеть на ринге. Скоро увидим казахский стиль", - написал в Instagram Климас.
Напомним, ранее казахстанец рассказал, что до конца года планирует провести три боя.
Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года в США, нокаутировав в шестом раунде канадца Альберта Онолуносе.
Казахстанец владеет титулами WBC Continental Americas и WBO Global. Он должен был провести защиту 28 марта в Квебеке (Канада), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.