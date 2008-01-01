Пакьяо высказался о переговорах с Головкиным и назвал единственное условие для их боя

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (69-7-2, 39 КО), владеющий титулом WBA в полусреднем весе, высказался по поводу возможного боя с обладателем поясов IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

Филиппинец отметил, что такой поединок возможен, но при одном условии - если состоится в лимите полусреднего дивизиона, который составляет 147 фунтов.

Напомним, средневес GGG боксирует в 160-ти фунтах. Пакьяо считает, что для него это слишком.

"Пока он весит 147 фунтов, меня это устраивает. Но если он больше, то он слишком велик для меня", - сказал Пакьяо в интервью The Manila Times.

"154 фунта? Хммм. Думаю, это зависит от обстоятельств, но переговоров между нами и лагерем Головкина нет", - добавил филиппинец.

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Напомним, что возвращение Головкина на ринг ожидается осенью. Он должен провести защиту против поляка Камилы Шереметы. Про следующий бой Пакьяо пока нет новостей.