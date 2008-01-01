Майк Тайсон показал новый постер к бою с Роем Джонсом-младшим

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон опубликовал новый постер к поединку с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом-младшим, передают Vesti.kz.

Выставочный бой пройдет 12 сентября в Калифорнии и будет состоять из восьми раундов. Джонс в преддверии поединка решил застраховать свои уши.

54-летний Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед, 44 из которых - нокаутом. Также он потерпел шесть поражений, два боя признали несостоявшимися. В активе же 51-летнего Джонса активе 66 побед, 47 из которых одержаны нокаутом, и девять поражений.