Экс-соперника чемпиона мира дисквалифицировали после нокаута от казахстанца

Поединок завершился в последнем раунде.

Жан Кособуцкий (слева) и Камил Соколовски. Фото: twitter.com/LaneBarum
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Вчера 22:56
Польский супертяжеловес Камил Соколовски (9-18-2, 3 КО) отстранен по медицинским показателям после поражения от казахстанца Жана Кособуцкого (14-0, 13 КО), передает корреспондент Vesti.kz

Поединок прошел 4 августа в белорусском Минске и завершился в последнем, десятом, раунде. Видео нокаута смотрите здесь, а полный бой по этой ссылке

По данным BoxRec, 34-летний Соколовски решением Беларусской федерации профи-бокса получил временную дисквалификацию до 9 сентября этого года. При этом 31-летний Кособуцкий не получил никаких ограничений. 

Отметим, что Соколовски дважды встречался с боксерами, которые становились чемпионами мира. В своем втором бою в карьере поляк в декабре 2014 года проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту (27-1, 18 КО), который сейчас владеет титулом "временного" чемпиона WBC, а в сентябре 2019-го уступил решением Лукасу Брауну (29-2, 25 КО) - в 2016-м австралиец два месяца был "регулярным" чемпионом WBA, но лишился пояса из-за проваленного допинг-теста. 

Интервью Кособуцкого о победе над Соколовски
Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Минск Беларусь Дисквалификация
Бокс Профи-бокс
0
Вчера 22:56
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