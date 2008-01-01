Экс-соперника чемпиона мира дисквалифицировали после нокаута от казахстанца

Польский супертяжеловес Камил Соколовски
(9-18-2, 3 КО) отстранен по медицинским показателям после поражения от казахстанца Жана Кособуцкого
(14-0, 13 КО), передает корреспондент Vesti.kz
.
Поединок прошел 4 августа в белорусском Минске и завершился
в последнем, десятом, раунде. Видео нокаута смотрите здесь
, а полный бой по этой ссылке
.
По данным BoxRec
, 34-летний Соколовски решением Беларусской федерации профи-бокса получил временную дисквалификацию до 9 сентября этого года. При этом 31-летний Кособуцкий не получил никаких ограничений.
Отметим, что Соколовски дважды встречался с боксерами, которые становились чемпионами мира. В своем втором бою в карьере поляк в декабре 2014 года проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту
(27-1, 18 КО), который сейчас владеет титулом "временного" чемпиона WBC, а в сентябре 2019-го уступил решением Лукасу Брауну
(29-2, 25 КО) - в 2016-м австралиец два месяца был "регулярным" чемпионом WBA, но лишился пояса из-за проваленного допинг-теста.
Интервью Кособуцкого о победе над Соколовски