Снимавшаяся для Playboy чемпионка мира подписала контракт с сопромоутером Головкина

Она выиграл все бои в карьере.

Фото: Instagram Елены Бродницка©
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Сегодня 20:52
Чемпионка мира во втором полулегком весе по версии WBO Ева Бродницка (19-0, 2 КО) из Польши подписала контракт с британской компанией Matchroom Boxing, передает корреспондент Vesti.kz

Соглашение Бродницки с промоутером Эдди Хирном рассчитано на несколько встреч. Полячка нацелена вначале получить объединительный бой с победительницей в поединке между британками Терри Харпер (10-0, 5 КО), которая владеет титулами WBC и IBO, и Наташей Джонас (9-1, 7 КО) - они встретятся 8 августа. 

"Я рада подписать контракт с Эдди Хирном и Matchroom. Женский бокс сейчас в расцвете. Мне хочется получить большие бои, начиная с объединения титулов с Харпер или Джонас. Я с воодушевлением смотрю в будущее и не могу дождаться возвращения на ринг", - сказала Бродницка.

"Рад приветствовать Еву в нашей команде. Это приближает грандиозное объединение титулов с победительницей боя Харпер - Джонас в тот момент, когда женский бокс продолжает набирать обороты", - заявил Хирн. 

36-летняя Бродницка выступает в профи с февраля 2013 года и все свои бои провела на родине. Полячка стала чемпионкой мира в мае 2017-го и провела пять успешных защит. 

Кроме спорта, Бродница известна тем, что снималась для журнала Playboy, а в октябре 2019 года поцеловала на взвешивании аргентинку Эдит Маттиссе (16-11-1, 1 КО) - в самом бою она выиграла единогласным решением. 

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В 2018 году Хирн подписал восьмилетний контракт на миллиард долларов со стриминговым сервисом DAZN, по которому Matchroom обязан проводить по 32 вечера бокса в год. На родине у промоутера заключено эксклюзивное соглашение с телеканалом Sky Sports. 

Отметим, что Хирн сотрудничает с двумя казахстанцами - чемпионом IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и олимпийским чемпионом Данияром Елеусиновым (9-0, 5 КO). На контракте с Хирном состоят многие боксеры, самый известный из которых - обладатель титулов WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). 
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Сегодня 20:52
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