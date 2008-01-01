Эдди Хирн сделал заявление по следующему бою Головкина

Промоутер Эдди Хирн
(Matchroom Boxing) рассказал, почему не спешит с официальным объявлением боя между чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО) и его обязательным претендентом поляком Камилом Шереметой
(21-0, 5 КО).
Ранее появилась информация, что этот поединок состоится
в начале октября в США. Хирн объяснил, с чем связана задержка анонса.
"Это не только проблема Головкина, но и многих других звезд первой величины. Они понимают, что в этом году проведут только лишь один бой. Поэтому они ждут, когда местные органы власти дадут добро на проведение масштабных событий с болельщиками. Не забывайте, что для топ-боксеров деньги от продажи входных билетов имеют огромное значение. Это существенная разница в цифрах гонораров", - приводит слова Хирна vRINGe.com
.
Головкин определился с боями на 2020 год и трилогией против "Канело"
Вакантные титулы IBF и IBO Головкин завоевал в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), победив украинца Сергея Деревянченко
. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса
.
Изначально возвращение GGG ожидалось в феврале, но затем дата сместилась на март. В феврале стало известно, что в ходе тренировочного лагеря Головкин травмировал голень, из-за чего отложил поединок против Шереметы на неопределенный срок. Сейчас казахстанец уже приступил к тренировкам.