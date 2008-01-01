"Только одно выступление". Капитан сборной Казахстана объяснил свой переход в профи и назвал главную цель

Капитан национальной сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев назвал причину, по которой подписал контракт с менеджерской компанией MTK Kazakhstan, сообщает пресс-служба КФБ.

По словам боксера, он не собирается уходить из любителей, а главной своей целью считает олимпийскую медаль.

Напомним, Камшыбаев является двукратным серебряным призером чемпионата мира, дважды серебряным призером чемпионата Азии. Сегодня, 5 августа, было объявлено, что он переходит в профи.

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- Речь идет только об одном выступлении на вечере профессионального бокса, который запланирован в Алматы. К сожалению, сейчас у любителей остановлены все турниры, боевой практики нет. Этот опыт поможет мне держаться в тонусе, - сказал Кункабаев.

- Как главный тренер национальной сборной относится к вашим планам?

- И Казахстанская федерация бокса, и главный тренер полностью в курсе и одобряют эти планы. Главный тренер Галымбек Калиевич Кенжебаев продолжает руководить моей подготовкой и будет анализировать успехи - если все пройдет удачно, возможно, он разрешит провести еще один бой.

- Вы продолжите тренировки с командой?

- Конечно, я остаюсь в команде, я капитан национальной сборной. Я буду тренироваться дальше вместе с ребятами. Один или два боя в профессионалах - это хороший способ встряхнуться, перенять что-то новое и потом показать это на Играх. Сейчас ведь опыт в профессиональном боксе - это не препятствие для того, чтобы продолжить выступать в любителях. Так что мы все продолжаем готовиться к следующему лету, к Олимпиаде в Токио. Главная цель для меня - олимпийская медаль.