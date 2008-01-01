Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев прокомментировал свой переход в профи

Капитан национальной сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев прокомментировал свой переход в профессионалы. 28-летний боксер отметил, что у него есть большие цели.

Напомним, о его подписании контракта с менеджерской компанией MTK Kazakhstan стало известно сегодня. При этом сообщалось, что Кункабаев выступит на Олимпиаде-2020, на которую завоевал лицензию в весе свыше 91 килограмма.

"Я очень рад подписанию контракта с MTK Global. Я очень доволен тем, чего добился в своей карьере, и уверен, что работа с МТК и Аскаром Саликбаевым (глава MTK Kazakhstan - прим. ред.) поможет мне достичь вершины.

У меня есть несколько больших целей, которых я хочу достичь в своей карьере, поэтому мне не терпится продолжить с гордостью представлять Казахстан и показывать всем, на что я способен на протяжении всей своей карьеры", - цитирует Кункабаева сайт MTK Global.

Филиал MTK Kazakhstan начал работу в марте 2019 года. Самые известные клиенты MTK Global - чемпионы мира из Великобритании Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), владеющий титулом WBC в супертяжах, и обладатель пояса WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО).

На контракте у MTK Kazakhstan находятся ряд местных боксеров, в числе которых Жанкош Тураров (24-0, 17 КО), Виктор Коточигов (11-0, 4 КО) и Али Балоев (9-0, 7 КО). В феврале компания подписала чемпиона Азии Турсынбая Кулахмета, чей дебют в профи отложен из-за пандемии, а 1 июня объявила о заключении контракта с финалистом юношеской Олимпиады Талгатом Шайкеном.