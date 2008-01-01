Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев перешел в профи

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев перешел в профессионалы, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Instagram менеджерской компании MTK Kazakhstan.

При этом сообщается, что Кункабаев выступит на Олимпиаде-2020, так как завоевал лицензию в весе свыше 91 килограмма.

"MTK Kazakhstan рады сообщить о подписании контракта с капитаном национальной сборной команды Казахстана по боксу - Камшыбеком Кункабаевым!" - говорится в сообщении.

Кункабаев является многократным чемпионом Казахстана, двукратным финалистом чемпионатов мира и Азии. В марте капитан сборной Казахстана на квалификационном турнире в иорданском Аммане завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио. 28-летний боксер может впервые в карьере выступить на Олимпийских играх.

Отметим, что на контракте с MTK Kazakhstan находятся Жанкош Тураров (24-0, 17 КО), Виктор Коточигов (11-0, 4 КО), Али Балоев (9-0, 7 КО) и другие боксеры. В феврале компания подписала чемпиона Азии Турсынбая Кулахмета, чей дебют в профи отложен из-за пандемии, а 1 июня объявила о заключении контракта с финалистом юношеской Олимпиады Талгатом Шайкеном.



Филиал MTK Kazakhstan начал работу в марте 2019 года. Самые известные клиенты MTK Global - чемпионы мира из Великобритании Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), владеющий титулом WBC в супертяжах, и обладатель пояса WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО).