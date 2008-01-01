Рой Джонс решил застраховать уши перед боем с Майком Тайсоном

Поединок пройдет 12 сентября в Калифорнии.

Фото: gamblingsites.org
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 13:31
Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс решил застраховать уши в преддверии поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном. Об этом рассказал менеджер Джонса Жолт Барна.

Выставочный бой Тайсон - Джонс пройдет 12 сентября в Калифорнии и будет состоять из восьми раундов.

"Учитывая, что в июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду, менеджер решил предусмотреть подобный казус", - отмечается в сообщении пресс-службы Roy Jones Jr Boxing Russia в Instagram.



Напомним, Тайсон дважды выходил на ринг с Эвандером Холифилдом. В первом бою Холифилд выиграл нокаутом, а во втором Тайсона дисквалифицировали, после того как он атаковал соперника и откусил кусочек уха.

54-летний Майк Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед, 44 из которых - нокаутом. Также он потерпел шесть поражений, два боя признали несостоявшимися.

51-летний Рой Джонс завершил профессиональную карьеру в 2018 году. Он является бывшим абсолютным чемпионом мира, в его активе 66 побед, 47 из которых одержаны нокаутом, и девять поражений. Американец имеет российское гражданство. 
Метки:
Тайсон Майк
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 13:31
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