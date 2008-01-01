Рой Джонс решил застраховать уши перед боем с Майком Тайсоном

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс
решил застраховать уши в преддверии поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном
. Об этом рассказал менеджер Джонса Жолт Барна.
Выставочный бой Тайсон - Джонс пройдет 12 сентября в Калифорнии и будет состоять из восьми раундов.
"Учитывая, что в июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду, менеджер решил предусмотреть подобный казус", - отмечается в сообщении пресс-службы Roy Jones Jr Boxing Russia в Instagram.
Напомним, Тайсон дважды выходил на ринг с Эвандером Холифилдом. В первом бою Холифилд выиграл нокаутом, а во втором Тайсона дисквалифицировали, после того как он атаковал соперника и откусил кусочек уха.
54-летний Майк Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед, 44 из которых - нокаутом. Также он потерпел шесть поражений, два боя признали несостоявшимися.
51-летний Рой Джонс завершил профессиональную карьеру в 2018 году. Он является бывшим абсолютным чемпионом мира, в его активе 66 побед, 47 из которых одержаны нокаутом, и девять поражений. Американец имеет российское гражданство.