Видео нокаута, или как казахстанский супертяж Кособуцкий победил экс-соперника чемпиона мира

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий
нокаутировал поляка Камила Соколовски
в андеркарте вечера бокса в Минске, передает корреспондент Vesti.kz
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Поединок в столице Беларуси завершился
в последнем, десятом, раунде, когда Кособуцкий во второй раз отправил Соколовски на канвас. Впервые в нокдауне поляк оказался в четвертой трехминутке.
Видео нокаута
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Отметим, что Соколовски за карьеру дважды встречался с боксерами, которые становились чемпионами мира. В своем втором бою в карьере поляк в декабре 2014 года проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту
(27-1, 18 КО), который владеет титулом "временного" чемпиона WBC, а в сентябре 2019-го уступил решением Лукасу Брауну
(29-2, 25 КО) - в 2016-м австралиец два месяца владел поясом "регулярного" чемпиона WBA, но лишился титула из-за проваленного допинг-теста.