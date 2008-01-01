Видео нокаута, или как казахстанский супертяж Кособуцкий победил экс-соперника чемпиона мира

Развязка наступила в последнем раунде.

Жан Кособуцкий. Фото: flickr.com/leifpm©
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Сегодня 02:13
Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий нокаутировал поляка Камила Соколовски в андеркарте вечера бокса в Минске, передает корреспондент Vesti.kz

Поединок в столице Беларуси завершился в последнем, десятом, раунде, когда Кособуцкий во второй раз отправил Соколовски на канвас. Впервые в нокдауне поляк оказался в четвертой трехминутке. 

Видео нокаута:

Отметим, что Соколовски за карьеру дважды встречался с боксерами, которые становились чемпионами мира. В своем втором бою в карьере поляк в декабре 2014 года проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту (27-1, 18 КО), который владеет титулом "временного" чемпиона WBC, а в сентябре 2019-го уступил решением Лукасу Брауну (29-2, 25 КО) - в 2016-м австралиец два месяца владел поясом "регулярного" чемпиона WBA, но лишился титула из-за проваленного допинг-теста. 
Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Минск Беларусь
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 02:13
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