Казахстанский супертяж прокомментировал досрочную победу над экс-соперником чемпиона мира

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий
(14-0, 13 КО) после досрочной победы в Минске над Камилом Соколовски
(9-18-2, 3 КО) из Польши рассказал корреспонденту Vesti.kz
о о самом длительном поединке в профи-карьере и назвал сроки следующего боя.
В Минске 31-летний Кособуцкий в десятом раунде провел
решающую атаку и одержал
13-ю досрочную победу в профессиональной карьере.
- Жан, с победой! Заставил поляк побегать за собой, ведь практически весь поединок не застаивался и все время передвигался. С учетом 18 поражений у соперника, наверное, готовились к более легкой победе?
- Нет, я настраивался на все 10 раундов. Я знал, что поляк даст хороший бой. Подбирался к нему не спеша, хотя и торопился (смеется).
- Поединок получился самым длительным в профессиональной карьере. Признайтесь, поляк удивил?
- Я был готов к такому раскладу, когда посмотрел в его глаза на взвешивании.
- Соколовски взрывался резкими атаками - серьезно он достал? Некоторые его удары были на грани - ниже пояса не попал?
- Я не в курсе, может, и попадал (смеется). Сигналов бедствия не было.
- Какой удар стал победным? На видео это не совсем ясно.
- Правый прямой.
- Поединок показали "Хабар" и "Матч ТВ". Кто из близких болел и смотрел поединок в Казахстане?
- Родные и близкие болели. И вся страна!
- Есть варианты для следующего боя? До конца 2020 года бои будут?
- Да, примерно в октябре.
Видео нокаута, или как казахстанский супертяж Кособуцкий победил экс-соперника чемпиона мира
Добавим, что Соколовски дважды в карьере встречался с соперниками, которые владели в последствии чемпионскими поясами. В 2014 году поляк был нокаутирован британцем Диллианом Уайтом
(27-1, 18 КО), который сейчас владеет титулом "временного" чемпиона WBC. Еще через пять лет решением судей проиграл Лукасу Брауну
(29-2, 25 КО) - в 2016 году австралиец был "регулярным" чемпионом WBA, но лишился пояса из-за проваленного допинг-теста).
Напомним, трехкратный чемпион Казахстана Кособуцкий перешел в профи в 2017 году. Первый титул, IBO Inter-Continental, он завоевал в ноябре прошлого года, когда в немецком Гамбурге нокаутировал
хорвата Агрона Смакичи (15-1, 13 КО).