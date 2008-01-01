Казахстанский супертяж прокомментировал досрочную победу над экс-соперником чемпиона мира

Также он назвал сроки следующего поединка.

Жан Кособуцкий. Фото: flickr.com/leifpm©
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Сегодня 04:15
Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (14-0, 13 КО) после досрочной победы в Минске над Камилом Соколовски (9-18-2, 3 КО) из Польши  рассказал корреспонденту Vesti.kz о о самом длительном поединке в профи-карьере и назвал сроки следующего боя.

В Минске 31-летний Кособуцкий в десятом раунде провел решающую атаку и одержал 13-ю досрочную победу в профессиональной карьере. 

- Жан, с победой! Заставил поляк побегать за собой, ведь практически весь поединок не застаивался и все время передвигался. С учетом 18 поражений у соперника, наверное, готовились к более легкой победе?
- Нет, я настраивался на все 10 раундов. Я знал, что поляк даст хороший бой. Подбирался к нему не спеша, хотя и торопился (смеется). 

- Поединок получился самым длительным в профессиональной карьере. Признайтесь, поляк удивил?
- Я был готов к такому раскладу, когда посмотрел в его глаза на взвешивании.

- Соколовски взрывался резкими атаками - серьезно он достал? Некоторые его удары были на грани - ниже пояса не попал?
- Я не в курсе, может, и попадал (смеется). Сигналов бедствия не было.

- Какой удар стал победным? На видео это не совсем ясно.
- Правый прямой.

- Поединок показали "Хабар" и "Матч ТВ". Кто из близких болел и смотрел поединок в Казахстане?
- Родные и близкие болели. И вся страна!

- Есть варианты для следующего боя? До конца 2020 года бои будут?
- Да, примерно в октябре.

Видео нокаута, или как казахстанский супертяж Кособуцкий победил экс-соперника чемпиона мира

Добавим, что Соколовски дважды в карьере встречался с соперниками, которые владели в последствии чемпионскими поясами. В 2014 году поляк был нокаутирован британцем Диллианом Уайтом (27-1, 18 КО), который сейчас владеет титулом "временного" чемпиона WBC. Еще через пять лет решением судей проиграл Лукасу Брауну (29-2, 25 КО) - в 2016 году австралиец был "регулярным" чемпионом WBA, но лишился пояса из-за проваленного допинг-теста).

Напомним, трехкратный чемпион Казахстана Кособуцкий перешел в профи в 2017 году. Первый титул, IBO Inter-Continental, он завоевал в ноябре прошлого года, когда в немецком Гамбурге нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (15-1, 13 КО).
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Сегодня 04:15
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