Прямая трансляция 14-го боя в профи непобежденного казахстанского супертяжа

В ночь с 4 на 5 августа в Минске непобежденный казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (13-0, 12 КО) проведет свой 14-й поединок на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником выступит поляк Камил Соколовски (9-17-2, 3 КО). Поединок пройдет по правилам десяти раундов. Всего в вечере бокса в столице Беларуси запланировано пять боев, а шоу в прямом эфире в Казахстане покажет телеканал "Хабар" - трансляция начнется в 00:30 по времени Нур-Султана. В интернете ее можно посмотреть здесь.

Накануне боксеры прошли взвешивание и провели битву взглядов перед боем.

Для 31-летнего Кособуцкого предстоящий поединок станет девятым в Беларуси и восьмым - в Минске. Казахстанец, дебютировавший в профи в сентябре 2017 года, также дважды выступал в России, а по разу - в Германии и ОАЭ.

34-летний Соколовски впервые в карьере проведет бой за пределами Великобритании, где проживает постоянно. В профи он дебютировал в 2014 году.

В своих последних боях 6 марта Кособуцкий нокаутировал ганца Абрахама Табулу (17-4-1, 14 КО), а Соколовски на следующий день решением победил британца Эрика Мачина (4-1-1, 3 КО), нанеся ему первое поражение в карьере.

Отметим, что Кособуцкий во второй раз подерется по правилам десяти раундов, а Соколовски никогда не выступал в этом формате - его максимумом были восьмираундовые поединки.

Ранее Кособуцкий оценил навыки Соколовски и рассказал о мерах безопасности перед боем, а на "Хабаре" раскрыли подробности трансляции.