Деревянченко после поражения от Головкина пообещали нокаутировать в бою за титул WBC

Поединок состоится в сентябре.

Фото: Ed Mulholland/Matchroom Boxing USA
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Сегодня 08:31
Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло (30-0, 22 КО) поделился настроем на предстоящий бой с Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО) из Украины.

По его словам, 26 сентября он выйдет на ринг Mohegan Sun Casino в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) не просто побеждать, а нокаутировать соперника.

"26 сентября наведусь на цель. Все будет не так, как раньше было, а по-другому. Буду действовать так, как вы еще не видели. В каком раунде все закончится? Это все, о чем вам, ребята, стоит переживать".

Чемпион добавил, что его план на бой - "заблокировать план" Деревянченко. "Увидите все вечером в день боя. Это будет реальное заявление о себе, если я его нокаутирую. Моя ударная мощь реальна, я могу выйти и нахлобучить кого угодно. 26 сентября Джермалл Чарло всем покажет, что он - будущее бокса", - добавил американец.

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Добавим, что для Деревянченко это будет третья попытка завоевать чемпионский титул в среднем весе. Две предыдущие завершились неудачно - в 2018 году Деревянченко проиграл американцу Дэниэлу Джейкобсу, а год спустя казахстанцу Геннадию Головкину. В обоих случаях на кону стоял вакантный титул IBF. 
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Головкин-Деревянченко Геннадий GGG Головкин Чарло Джермалл WBC Головкин Геннадий Деревянченко Сергей
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Сегодня 08:31
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