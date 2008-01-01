Golden Boy озвучила планы "Канело" по боям за пределами США и по соперникам

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль "Канело" Альварес
(53-1-2, 36 КО) хочет провести бой за пределами США. Об этом Boxingscene.com
рассказал промоутер мексиканца Эрик Гомес
из Golden Boy Promotions.
Ожидалось, что свой следующий бой "Канело" проведет 12 сентября. Учитывая, что он до сих пор без оппонента, не исключено, что сентябрьский поединок все же не состоится.
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"Мы часто разговариваем о том, чтобы провести бой за пределами Америки. И Альварес очень серьезно настроен сделать свой бренд, свое имя еще более узнаваемыми по всему миру. Думаю, будет просто сенсационно, если он выступит в Британии. Пока что это всего лишь разговоры. Но желание у него есть. В том числе обсуждаем и возможность проведения боя в Японии. Думаю, "Канело" уже хочет начать проводить бои по всему миру. Я уверен, за счет этого он выйдет в своей рыночной стоимости на еще более нереальные показатели".
Также Гомес обсуждает непростые переговоры с потенциальными оппонентами: "Делаем все что можем. Это неправда, что у нас был подписан контракт на бой с Билли Джо Сондерсом
. Мы вели переговоры, но внезапно наши планы нарушила пандемия. Хуже всего то, что мы не знаем, на что нам рассчитывать в будущем. Мы не знаем, повторится это или же нет. Мы не отказываемся от варианта боя с Сондерсом в будущем. Да и он вроде бы не планирует выходить на ринг до конца года. Он - один из оппонентов мирового уровня. Именно с такими Альварес и хочет драться. "Канело" против оппонента топового уровня - это гарантированно крутой бой. Они все бойцы чемпионского уровня, так что будет очень непросто".