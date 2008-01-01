Промоутер Шереметы назвал дату титульного боя с Головкиным

Поединок чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) с обязательным претендентом Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) должен состояться в октябре. Об этом Przegladsportowy.pl рассказал промоутер польского боксера Анджей Василевски.
"Теоретически поединок должен состояться в начале октября, но дата уже несколько раз менялась", - сказал Василевски. По его словам, сам бой должен пройти в США.
Ранее сам Головкин объявил, что свой следующий бой планирует провести против Шереметы. Казахстанец уже приступил к тренировкам.
Причем изначально возвращение GGG ожидалось в феврале, но затем дата сместилась на март. В феврале стало известно, что в ходе тренировочного лагеря Головкин травмировал голень, из-за чего отложил поединок против Шереметы на неопределенный срок.