"Гвоздь в крышку гроба". Экс-чемпион мира сделал прогноз на третий бой Головкин - "Канело"

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе американец Крис Алджиери
поделился мнением по поводу третьего боя между казахстарнцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом
(53-1-2, 36 КО).
"Я хочу увидеть их третий бой. Это будет своего рода гвоздь в крышку гроба. Думаю, "Канело" победит и сделает это доминирующим образом, и тем самым закроет эту главы. Я считаю, что в боксе есть поединки и получше. Но я бы никогда не списывал со счетов GGG. Даже если он проиграет, даже и убедительно, он все равно останется суперталантливым парнем", - сказал Алджиери в интервью Fino Boxing.
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Ранее стало известно, что Головкин и Альварес достигли соглашения
по третьему бою, который предварительно планируется на май 2021 года. Гонорар мексиканца составит 45 миллионов долларов, тогда как GGG заработает
на 15 миллионов меньше.
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Предыдущие два боя антагонистов состоялись в сентябре в Лас-Вегасе: в 2017 году первый закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил Альварес, который сейчас владеет титулами WBA (Super) и WBO (Regular) в среднем дивизионе и WBA (Regular) во втором среднем.